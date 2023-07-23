Самые неадекватные знаки зодиака - бегите подальше, они ненормальные

Рак

Раки склонны к эмоциональным вспышкам и частым изменениям настроения. Их ненормальное поведение проявляется в излишне сентиментальном и мнительном характере. Они впадают в депрессию, пытаются контролировать ситуацию, контроль над которой им неподвластен. Все это непонятно и утомительно для окружающих.

Стрелец

Ненормальность Стрельцов от их склонности к риску и жажде приключений. Они ведут себя непредсказуемо, принимают спонтанные решения и не обращают внимание на возможные последствия. Их стремление быть свободными и независимыми нередко приводит к неразумным поступкам и даже ситуациям, которые тревожат окружающих.

Рыбы

Рыбы живут в своем собственном воображаемом мире, что может сделать их поведение непредсказуемым. Они бывают мечтательными и отстраненными от реальности, а их реакция на внешние раздражители – излишне эмоциональной. Чувствительность Рыб совершенно непредсказуема, что окружающими считывается, как признак ненормальности.

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