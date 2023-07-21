Какие знаки зодиака могут наорать ни с того, ни с сего — биполярка

Овен

Одним из самых импульсивных знаков зодиака является Овен. Он может быть нетерпеливым к другим людям. Довольно часто это проявляется агрессией в спорах и конфликтах. Еще один повод покричать — это желание добиться власти и послушания.

Лев

Их гордость и желание быть лидерами могут приводить к напряженным ситуациям. Особенно агрессивны Львы, если почувствуют, что их авторитет подвергается сомнению. За свое место Львы будут стоять насмерть и ругать — самое легкое из наказаний для несогласного.

Скорпион

Скорпионы также склонны к ругани. Все от их желания контролировать события. Их эмоции и требования могут приводить к возникновению конфликтов, на что Скорпион отвечает возмущением и агрессией.

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