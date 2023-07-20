Каким знакам зодиака слово нельзя сказать - одни обиды

Рак

Раки очень эмоциональные. Они впадают в состояние паники при любом удобном и неудобном случае. Раки легко впадают в депрессию и могут долго расстраиваться даже из-за незначительной обиды. Раки очень чувствительны к словам и поступкам других людей, и даже банальное замечание может вызвать у них глубокую печаль.

Дева

Девы не слишком эмоциональны, поэтому обиды они переживают глубокого внутри себя. Они восприимчивы к настроению окружающих, чувствуют их энергетику. Негативное отношение, которое окружающие транслируют в адрес Дев, может их задевать.

Водолей

Водолеи тяжело переживают обиды. Если их слишком часто обижать, Водолеи превращаются в подозрительных и недоверчивых личностей. Тогда любую реплику, сказанную даже не в их адрес, они будут принимать на свой счет.

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