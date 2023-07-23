Срочно нужен компромисс: каким знакам зодиака надо быть осторожными 23 июля

День, который лучше посвятить общению с самыми близкими людьми.

Овны

Сегодня многие из вас поймут, что вы готовы к новому уровню обязательств. Пообщайтесь со своей второй половинкой на более интеллектуальном уровне. Вы можете быть удивлены тем, насколько близкими вы оба можете стать.

Раки

Не игнорируйте тех, кто пытается привлечь ваше внимание. Если вы хотите найти свою вторую половинку, сосредоточьтесь на обмене идеалами, личными переживаниями и идеями. Сегодня вы можете встретить человека, который сможет увлечь ваш любознательный ум.

Скорпионы

Сегодня все разногласия последних дней могут разрешиться сами собой, если вы будете готовы забыть все обиды и пойти на компромисс.

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