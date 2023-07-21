Прорыв! На какие знаки зодиака обрушится удача 21 июля

Удачный день в отношении карьеры.

Овны

Вы преуспеете, если вовлечете других в свои планы и поддержите их. Это активное время, когда установление нужных связей может стать настоящим прорывом. У Вас будет чутье на то, кто может быть полезен, а кого лучше избегать. Вооружившись этими знаниями, вы далеко пойдете, если начнете общаться и налаживать связи.

Девы

События дня могут вдохновить Вас попробовать что-то новое. Возможно, у вас прибавится смелости, вы будете готовы взяться за то, что давно откладывали. При этом ключевую роль играет организация. Пришло время стать более продуктивными — это путь к успеху.

Козероги

Если вы используете таланты, то будете вознаграждены в самых разных формах. Настало время раскрыть свои способности, даже те, которые вас самих не впечатляют. Окружающие будут вами восхищены. Это время открытий и творческих возможностей.

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