Головные боли и мигрени: какие знаки зодиака могут заболеть 20 июля

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Близнецы

Следите за тем, чтобы не подорвать свое здоровье ради того, чтобы кому-то что-то доказать. Не перенапрягайтесь и хорошо питайтесь. Следите за своим самочувствием, иначе вы можете забегаться и не заметить, как заболеете.

Козероги

Во второй половине дня возможны головные боли. Не волнуйтесь, профилактические меры, которые вы предпримете, позволят избежать этих проблем. Многим из вас также следует отказаться от излишних нагрузок и по возможности не работать сверхурочно.

Рыбы

Вас также могут беспокоить небольшие головные боли. Проверьте свое давление и уделите особое внимание питанию. Серьезных проблем со здоровьем не возникнет, если вы будете неукоснительно соблюдать все диетические ограничения. Если вы планировали сегодня сесть на строгую диету, то лучше воздержаться от этого, так как это может негативно сказаться на Вашем здоровье.

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