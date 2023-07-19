Задержки и препятствия! Какие знаки зодиака погрязнут в долгах 19 июля

Не самый удачный день в отношении карьеры, когда нас мучает нерешительность, задержки и препятствия.

Львы

Сегодняшние лунные связи побуждают вас следовать своей интуиции. Проявить инициативу будет очень полезно, но сейчас у вас огромное желание оставаться в тени. Если кто-то предлагает вам возможность, которая может способствовать осуществлению ваших планов, то воспользуйтесь ею, даже если вам страшно. Начните с энтузиазмом и вскоре все встанет на свои места.

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Весы

Скорее всего, вы уже давно готовы вступить в бой, но нежелание приступать к делу может привести к тому, что вы будете откладывать момент истины. Нынешняя расстановка сил может стать призывом перестать сомневаться и начать действовать. Вы узнаете больше, если приступите к делу, а не будете углубляться в размышления.

Стрельцы

Вас одолевает беспокойство, но поверьте, оно беспочвенно. Вы сможете задействовать ресурсы, которые казались вам недоступными и продвинуться вперед намного легче, чем вы думали. Это прекрасное время для того, чтобы заняться поиском дополнительного заработка.