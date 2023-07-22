Бабушкины рецепты, мамины традиции: пять имен женщин, которые делают лучшие заготовки на зиму

Человеческое имя отчасти определяет нрав своего владельца. Давно доказано, что люди, названные одинаково, зачастую оказываются похожи друг на друга в привычках и особенностях характера. Все потому, что на них влияет тот или иной набор звуков. Кажетта Ахметжанова, шаманка и ясновидящая, раскрывает имена пяти женщин - превосходных хозяек, которые делают лучшие заготовки на зиму.

Вера – становится хозяюшкой, выйдя замуж

Женщина, названная Верой, раскрывает свое предназначение хозяйки довольно поздно. В юном возрасте обладательница данного имени преимущественно занимается личными отношениями и карьерой, но, вступая в брак, становится прилежной хозяюшкой. Зодиаком имени Вера являются Весы, которые тяготеют ко всему прекрасному.

Вера любит печь красивые торты, баловать домашних новыми рецептами и хвастаться вкуснейшими зимними заготовками перед гостями. Другую такую мастерицу в кулинарии сложно найти.

Ольга – никогда не купит маринованные огурцы в магазине

Независимая и деятельная Ольга относится к людям, предпочитающим покупным товарам все домашнее. Зодиак ее имени − Рак, который ценит натуральное и полезное во всех проявлениях. По этой причине Ольга старается готовить все сама и обходить стороной маринованные огурчики в магазине.

Женщина с этим именем всегда имеет время на то, чтобы варить компоты, замораживать овощи и фрукты, делать вкусные домашние рагу для зимы. В своих решениях она, прежде всего, руководствуется соображениями пользы для здоровья.

Дарья – успевает строить карьеру и делать заготовки

Зодиаком данного имени является Овен. Деятельная и энергичная Дарья − хорошая хозяйка. Она любит вкусно поесть и часто балует домашних фирменными соленьями и консервациями. Маленькая Даша зачастую наблюдает за тем, как готовит мать, набираясь опыта и вдохновляясь родительским примером.

Взрослея, она выбирает подобную модель поведения, умудряясь не только выстраивать хорошую карьеру, но и успевать вести быт. У Дарьи есть все данные, чтобы стать искусным поваром: эстетический вкус, развитое обоняние, фантазия. Ее заготовки на зиму нравятся всем.

Тамара – консервирует ради экономии

Тамара ценит хозяйственность в женщинах, и сама стремится к идеалу. Несмотря на то, что ее зодиаком является противоречивый Скорпион, обладательница данного имени любит заниматься домашними делами. Безупречный вкус и отсутствие боязни экспериментов делают Тамару настоящим виртуозом в зимней заготовке.

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Не последнее значение здесь имеет практичный и экономичный нрав. У Тамары никогда не пропадает еда на кухне, а овощи и фрукты, которые не съедаются семьей, обязательно превратятся в варенье, компоты и маринады.

Евгения – готовит по бабушкиным рецептам

Евгенией управляет зодиак Козерога − обстоятельный и серьезный знак. Женщина с данным именем подходит к любому делу на совесть. Евгения рано становится самостоятельной и осваивает готовку. Ей нравится делать все своими руками, используя фантазию. Евгению можно назвать образцовой хозяйкой.

Она всегда знает лучшие бабушкины рецепты вкуснейшего малинового варенья и любимых зимних салатов, с удовольствиям следуя семейным традициям. Ей одинаково хорошо удается как консервация, так и приготовление вкуснейших десертов.

