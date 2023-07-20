Могут развестись даже в 70 лет: пять имен женщин, готовых бросить мужа в любом возрасте

Ясновидящая Кажетта помогла разобраться – женщины с какими именами дорожат своей свободой больше, чем статусом замужней дамы.

Анастасия – отличная подруга, но ненадежная супруга

Независимость и взбалмошность - две непреодолимые черты носительниц этого имени, которые не способствуют созданию крепкого брака. Конечно, эти черты делают их отличными подругами, с ними всегда легко и весело, но в качестве супруги такая женщина – не самый надежный вариант. Невозможно предсказать, в какой момент она устанет и просто уйдет, не оставив записки – может быть, после первого свидания, а может быть, спустя 15 лет брака.

Вера – не прощает неверности

Веры придают огромное значение верности, особенно в браке. Что это значит? Они ожидают, что их партнер будет проявлять ту же степень преданности, что и они сами. Когда Вера чувствует, что она - центр мира для своего мужа, она счастлива. Однако именно эти гордые женщины чаще всего становятся инициаторами развода из-за измены или неверности. Нелояльность для них не обсуждается, и неважно, сколько лет они провели в браке.

Александра – признает только свое главенство

Носительницы этого имени обладают множеством прекрасных качеств, которые помогают в отношениях, но, несмотря на свой ум и честность, они всегда заботятся о себе больше, чем о других. Эти серьезные дамы уверены в себе и стремятся занимать лидирующую позицию во всех сферах жизни, включая брак. Если роли в отношениях со временем начинают меняться, и матриархату начинает что-то угрожать, они готовы разорвать отношения, даже если союз существовал десятилетия.

Кристина – без колебаний расстается, если ее не ценят

Им нравятся грандиозные проявления привязанности и небывалая романтика. С ними никогда не бывает скучно. Носительницы этого имени ищут глубокой эмоциональной и физической связи с партнером. Любая ситуация, способная задеть самолюбие Кристины, может стать последней каплей.

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Если ей кажется, что муж не ценит все те романтические знаки внимания, которые она ему преподносит, это может привести к блуждающему взгляду, и возраст здесь – не помеха. И, в конце концов, Кристина не побоится подать на развод, если отметит, что отношения изжили себя.

Зинаида – с легкостью найдет нового мужа

Дружелюбные и общительные, носительницы этого имени легко сходятся с новыми людьми. Независимо от возраста, Зинаиды без труда заводят новых друзей и романтических партнеров. Поэтому для них особенно важно чувствовать, что их муж – лучший вариант из всех возможных.

Они будут вынуждены развестись только в том случае, если почувствуют, что потеряли эту связь с мужем, если в браке нарушится взаимопонимание. А найти новую половинку, если отношения не сложатся, для них не составит труда.

