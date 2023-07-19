А оно надо? Какие знаки зодиака могут уехать из России и пожалеть

Рак

Люди этого знака зодиака живут семейными узами, они очень привязаны к своим родным и близким. Раки ценят комфорт, спокойствие и безопасность, которые предоставляет им их родная страна. Поэтому, уезжая из России, Раки могут испытывать ностальгию по домашнему уюту и теплой атмосфере семейных встреч.

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Стрелец

Стрельцы любят быть в центре внимания, любят признание, любят свои достижения. Они восхищаются культурой и искусством, которыми богата Россия. Покидая страну, Стрельцы могут почувствовать недостаток восхищения и уважения, которые они получают на родине.

Рыбы

Рыбы – мечтатели и романтики. Они воспринимают окружающий мир на эмоциональном уровне и черпают вдохновение от общения со своим окружением, которое очень тщательно подбирают. Покидая Россию, они обрывают особую связь с собственным миром чувств, что непременно приведет к подавленности и депрессии.