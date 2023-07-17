Каким знакам зодиака нельзя пока нельзя идти в отпуск – подсидят

Овен

Овны энергичны, решительности и расторопны. При фокусировке на достижении своих целей, они отказываются тратить время на праздность. Что нередко приводит к выгоранию, тогда отпуск становится не выбором, а потребностью. Чем сильнее Овен себя износил, тем больше времени потребуется на восстановление. Не исключено, что после длительного отсутствия Овну будет некуда возвращаться.

Дева

Девы частенько перебарщивают с высокомерным отношением к подчиненным, а порой и к вышестоящему начальству. Частенько их заменяют на более деликатных и тактичных сотрудников, отправляя в заслуженный отпуск. Потом можно, что угодно доказывать, но будет поздно! И в этот момент Дева усомнится в собственной незаменимости.

Козерог

Козероги известны своим упорством, ответственностью и амбициозностью. Заставить их сходить в отпуск непростая задача, однако частенько ее не стоит выполнять. Козероги, как правило, выполняют на работе много функций, получая много денег. За время отпуска, его работу другие сотрудники раздербанят на кусочки, что приведет к значительному сокращению доходов трудолюбивого Козерога.

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