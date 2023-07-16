Какие знаки зодиака никогда не поладят - держитесь подальше или бегите

Овен и Рак

У Овенов и Раков совершенно разные подходы к жизни. Овен предпочитает быть активным, смелым и независимым, в то время как Рак – эмоциональным, заботливым и рассудительным. Они, буквально говоря говорят на разных языках, поэтому построение гармоничных отношений между ними может быть очень сложным.

Телец и Водолей

Телец слишком ценит материальную безопасность, устойчивость и стабильность, что вызывает недоумение у Водолея, который обожает перемены, нестандартные решения и познание нового. Различия в ценностях и интересах могут создавать напряженность в отношениях этих двух знаков зодиака.

Близнецы и Дева

Близнецы и Дева слишком по-разному мыслят, чтобы найти точки соприкосновения. Близнецы любят свободу, непостоянство и разнообразие, тогда как Дева предпочитает порядок, планирование и консерватизм. Они не могут договориться, а любая попытка прийти к компромиссу превращается в конфликт.

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