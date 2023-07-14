Как определить гения по дате рождения - все зависит от гороскопа

Близнецы

Они обладают острым умом и способностью быстро учиться. Близнецы могут быть гениальными учеными, писателями, журналистами или коммуникаторами. Благодаря своей способности к быстрому анализу информации и легкости в общении они могут принести величайший вклад в своей профессиональной сфере.

Водолей

Люди, рожденные под знаком Водолея, часто обладают уникальным мышлением и оригинальным подходом к решению проблем. Они являются инноваторами и великими мыслителями, способными видеть вещи под своим собственным углом. Гении, рожденные под знаком Водолея, могут быть великими изобретателями, архитекторами, художниками или писателями. Они обладают острым умом и способностью вносить новшества.

Рыбы

Рыбы отличаются воображением и интуицией. Они могут быть великими художниками, музыкантами, певцами или поэтами. Гении-Рыбы имеют склонность к творчеству и могут создавать произведения искусства, которые вдохновляют многих людей. Они умеют видеть прекрасное в мире и передавать это через свое творчество.

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