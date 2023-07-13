Пришло время загадывать желание! Володина привела список главных счастливцев осени

Астролог Василиса Володина привела список главных счастливчиков 2023 года. Причем особое везение у этих людей случится осенью.

Речь идет о Тельцах и Раках. По ее словам, у этих людей пришло время загадывать желание.

«Жизнь подарит вам шанс реализовать свои планы, но от вас требуется собранность, готовность к изменениям», — заявила она.

При этом Володина подчеркнула, что удача улыбается смелым. Поэтому не стесняйтесь в начинаниях.

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