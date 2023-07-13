Какой знак найдет свое счастье на работе: любовь, взлет карьеры, высокий доход — Глоба

Многие люди теряют отношения и любовь из-за карьеры, Тельцам получится совместить активную работу и построение отношений интересным способом.

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Как рассказала астролог Тамара Глоба, Тельцы могут завести роман прямо в трудовом коллективе. Вероятно, не случайно, ведь в последнее время они все больше времени проводят на работе.

Они с удовольствием участвуют в новых проектах и ждут от них большого эффекта. И это вполне вероятно, звезды предсказывают Тельцам высокий доход и карьерный рост.

Источник: rsute.ru