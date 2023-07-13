Фортуна осветит ваш путь! Какой знак зодиака будет счастлив в 2024 году - Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Тельцов счастливым будет не только 2023 год, но и 2024-й. По ее словам, удача осветит путь представителям этого созвездия, им только надо не бояться делать шаги.

«Впереди Тельцов ждут важные финансовые договоренности и новые интересные предложения. В окружении появятся люди, которые перевернут судьбу», - заявила она.

В итоге, по мнению Глобы, у Тельцов пойдет прибыль. Да так удачно, что эти люди смогут решить жилищные вопросы.

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