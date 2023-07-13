Марс в Деве до конца лета: Глоба срочно предупредил, чем это грозит людям

Астролог Богдан Глоба сообщил о важных переменах на небосводе, которые напрямую повлияют на жизни людей. Марс перешел в созвездие Девы и пробудет здесь до конца августа. Отсюда в жизни каждого человека наступает период сохранения энергии.

«В это время стоит отнестись внимательно к расходованию своей энергии. Не допускать резких перепадов и чрезвычайных выплесков, не вспыхивать, когда сила вдруг рвется через край, а применять ее к конкретным делам. Ведь этой силе нужно конкретное применение», - объяснил влияние Марса в Деве на людей астролог в своем Telegram.

Звездочет советует для более благоприятного расклада в этот период брать на себя четкие и понятные обязательства, делать больше здесь и сейчас, а не копить энергию наперед.

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