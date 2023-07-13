Володина назвала два знака, которых покинет любовь из-за работы: будет разговор

Часто энергии у людей не хватает на все. Погружаясь с головой в работу, они теряют отношения и любовь.

Сделать непростой выбор между карьерой и личной жизни придется сделать Овнам и Львам, поведала астролог Василиса Володина.

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Овны будут прилагать много усилий, чтобы выделиться перед начальством. И у многих это получится, вот только сердце второй половинки будет разбито.

Львам предстоит важный разговор с любимым человеком по поводу рабочих моментов. Разговор будет непростым, исход зависит от выдержки Львов.

Источник: rsute.ru.