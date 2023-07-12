Вселенная подарит шанс: Тамара Глоба назвала всего три знака зодиака, которых ожидает личный и деловой подъем

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, каких событий в жизни стоит ожидать в эти июльские дни представителям разных знаков зодиака.
Судя по расположению небесных светил, Вселенная подарит шанс тем, кто рожден под созвездиями Льва, Весов и Стрельцов.
Львы ощутят личный, интеллектуальный и деловой подъем.
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У Весов эти июльские дни - время кардинальной перестройки дел. Чтобы преуспеть, нужно будет опираться на прошлый опыт.
Стрельцам обещана продуктивность в практической деятельности, переговорах, деловых вопросах. Наступил активный период для решения мелких и крупных задач. Дерзайте.
По материалам телеграм-канала «Русского радио».