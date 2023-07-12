Вселенная подарит шанс: Тамара Глоба назвала всего три знака зодиака, которых ожидает личный и деловой подъем

У Весов эти июльские дни - время кардинальной перестройки дел. Чтобы преуспеть, нужно будет опираться на прошлый опыт.

Стрельцам обещана продуктивность в практической деятельности, переговорах, деловых вопросах. Наступил активный период для решения мелких и крупных задач. Дерзайте.

По материалам телеграм-канала «Русского радио».