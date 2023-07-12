Поцелованы Богом: главные везунчики осени — Глоба предрекла большие деньги и отношения

Астролог Тамара Глоба считает, что главными королями фортуны осени 2023 года станут Близнецы. По ее мнению, у этих людей наладятся как финансовые дела, так и любовные. Повезет так, что будто их поцелует сам Господь Бог.

«Близнецы могут смело браться за самые смелые, масштабные и сложные проекты, все получится», — заявила она.

Глоба также подчеркнула, что Близнецов в ближайшее время ждет страстный роман, который может перерасти в серьезные отношения.

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