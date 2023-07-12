Продвижение в работе, прибыль и новые начинания: Тамара Глоба обозначила знаки зодиака, у которых начинается белая полоса

Астролог Тамара Глоба рассказала, каким знакам зодиака стоит ждать позитивных перемен с 12 июля. В жизни этих людей определенно начнется белая полоса.
Удача и продвижение в работе, получение прибыли и успех в новых начинаниях обещаны рожденным под созвездиями Овна, Тельца и Рака.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Овнам работа принесет прибыль, решатся финансовые вопросы, будут удачными приобретения.
У Тельцов возможны продвижения в работе, успешное проведение переговоров. Удовлетворение принесет активный отдых, поездки и встречи с интересными людьми.
Ракам можно планировать новые начинания и совместные проекты с друзьями.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»