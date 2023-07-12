Володина назвала людей по датам рождения, которых ждет опасность на земле: строительство тоже со знаком беды

Стрельцов, рожденных с 23 ноября по 22 декабря, может ждать большая беда, предупредила астролог Василиса Володина. Им стоит быть осторожными, работая на земле.

Также беда может подстерегать там, где идет строительство. Либо данное место может быть как-то связанно с этим видом деятельности.

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Но не стоит отчаиваться. При соблюдении мер безопасности все пройдет спокойно и мирно.

Кроме того, Стрельцы быстро и просто решат некие бюрократические вопросы.

Источник: rsute.ru