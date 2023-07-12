Фееричный успех ждет людей одного знака: Глоба — карьера на взлете, радость любви

Девам может улыбнуться удача практически во всех сферах жизни уже в ближайшее время.

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Астролог Тамара Глоба поведала, что сейчас эти люди могут смело назначать важные деловые переговоры и решать вопросы, связанные с коммерческим партнерством.

Она рекомендовала отказаться от сомнительных предложений, а также от встреч с людьми, способными принести негатив. В этом случае в карьере Дев ждет фееричный успех.

Появится шанс завести перспективное знакомство с противоположным полом благодаря давнему другу (подруге).

Источник: rsute.ru