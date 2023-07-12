Все виноваты! Знаки зодиака, которые вечно ноют — все им не так

Есть такие люди, которые постоянно ноют — погода им не нравится, работа, люди вокруг. А еще они привыкли винить окружающих в своих бедах. И это не лечится.

Астрологи заявили, что подобные качества больше всех присущи Девам и Скорпионам.

Эти люди искренне уверены, что все, что они делают — должно приносить глобальную пользу. А другой сценарий их расстраивает. И если хоть что-то идет не по плану — представители данных созвездий включают агрессию и портят отношения с окружающими.

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