Большая и чистая любовь: Глоба назвала счастливцев, которые вступят в брак осенью

Астролог Тамара Глоба заявила, что осенью 2023 года Львов ждет счастливый период на любовном фронте. Страсти в семье улягутся, а свободные представители созвездия могут вступить в брак.

«На данный момент времени Львам не надо отказываться от новых знакомств. Ведь именно они должны принести им счастье в личной жизни осенью», — заявила она.

Глоба посоветовала Львам побольше гулять и развлекаться. Но во все тяжкие, конечно, не пускаться.

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