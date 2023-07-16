Каким знакам зодиака лучше не становиться блондинкой – выглядят слишком легкомысленно и праздно

Говорят, джентльмены предпочитают блондинок. Неслучайно так назван знаменитый фильм Говарда Хоукса с участием Мэрилин Монро. Однако не все выглядят органично в образе блондинки.

Кому из знаков зодиака не подходит золотистый цвет волос? Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Галина Янко.

Дева

Девы характеризуются аналитическим и практичным подходом к жизни. Они обладают острым умом и высоким интеллектом.

Образ блондинки, который может сочетаться с легкомыслием и необдуманностью, не характерен для Дев и не отражает их рациональный подход к жизни.

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Скорпион

Скорпионы обладают властным и страстным характером. Они глубоко эмоциональные личности, которые стремятся понимать глубинные смыслы жизни.

Блондинистый образ может показаться слишком легкомысленным и праздным для этого знака. Ведь Скорпионам важно вникать в суть вещей.