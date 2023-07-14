Кому из знаков зодиака особенно идут платья – выглядят, как царицы

Тенденция такова, что многие женщины влезли в брюки и джинсы и не хотят вылезать обратно. Но значительная часть дам все же предпочитает платья и юбки, понимая, что это один из способов подчеркнуть свою женственность.

Кому из знаков зодиака особенно идут платья? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с тарологом Галиной Янко.

Лев

Львы – это царицы зодиака и им подходят роскошные и дорогостоящие платья. Они обожают быть в центре внимания и всегда стремятся выглядеть элегантно и ошеломляюще.

Представительницам этого знака зодиака идут яркие и сияющие ткани, роскошные вышивки и богатые детали.

Платья Львов часто имеют яркие цвета: золотой, красный или фиолетовый, чтобы подчеркнуть их роскошный стиль.

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Весы

Весы известны своим изысканным и гармоничным вкусом в одежде. Они любят носить платья, которые подчеркивают их женственность и воздушность.

Платья для Весов обычно имеют элегантные линии и пропорции, создающие сбалансированный и изящный образ.

Они предпочитают нейтральные и пастельные оттенки, такие как белый, светло-розовый или лавандовый.