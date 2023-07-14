Кому из знаков зодиака особенно идут платья – выглядят, как царицы

Тенденция такова, что многие женщины влезли в брюки и джинсы и не хотят вылезать обратно. Но значительная часть дам все же предпочитает платья и юбки, понимая, что это один из способов подчеркнуть свою женственность.
Кому из знаков зодиака особенно идут платья? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с тарологом Галиной Янко.
Лев
Львы – это царицы зодиака и им подходят роскошные и дорогостоящие платья. Они обожают быть в центре внимания и всегда стремятся выглядеть элегантно и ошеломляюще.
Представительницам этого знака зодиака идут яркие и сияющие ткани, роскошные вышивки и богатые детали.
Платья Львов часто имеют яркие цвета: золотой, красный или фиолетовый, чтобы подчеркнуть их роскошный стиль.
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Весы
Весы известны своим изысканным и гармоничным вкусом в одежде. Они любят носить платья, которые подчеркивают их женственность и воздушность.
Платья для Весов обычно имеют элегантные линии и пропорции, создающие сбалансированный и изящный образ.
Они предпочитают нейтральные и пастельные оттенки, такие как белый, светло-розовый или лавандовый.
Рыбы
Рыбы – это очень чувствительные и мечтательные знаки. Они любят платья, которые позволяют им чувствовать себя свободно.
Платья для Рыб часто имеют эффектные детали, такие как прозрачные ткани, рюши или расшитые бисером аппликации.
Они также предпочитают нежные цвета: мятный, голубой или фиолетовый, чтобы подчеркнуть свою романтичность и нежность.
Подробнее о прогнозах Галины Янко можно прочесть на ее странице во ВКонтакте.
Галина Янко. Фото: личный архив