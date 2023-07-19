Роняют телефон в унитаз, обливаются соком и спотыкаются на ровном месте: пять имен самых неловких женщин

Таролог Саона перечислила имена девушек, для которых неловкость – обычная часть повседневности. Они настолько привыкли спотыкаться, забывать и терять, что не удивляются ни собственным синякам, ни недовольству начальства.

Алена – забывает смотреть под ноги

Алены склонны думать слишком быстро, забывать о важных вещах или игнорировать важные правила. Иногда небрежно относятся к уборке и наведению порядка в личном пространстве. Кроме того, они очень вспыльчивы и импульсивны. Они часто теряются в своих мыслях и забывают смотреть под ноги.

Анастасия – врезается в стены

Беспорядочность и неаккуратность характерна для многих носительниц этого имени. Они известны своей непредсказуемостью и взбалмошностью, которая выражается в отсутствии структуры и порядка. Импульсивная и спонтанная натура этих женщин может привести к тому, что они будут совершать резкие и неаккуратные движения, сметая все на своем пути и буквально врезаясь в стены.

Светлана – спотыкается о порог и роняет вещи

Эти женщины склонны к рассеянности и нуждаются в постоянной стимуляции для поддержания своего внимания. Они часто характеризуются как творческие и харизматичные, но в то же время это очень неорганизованные женщины. Они склонны забывать о важных событиях или терять важные предметы, спотыкаться о пороги и ронять вещи.

Ксения – не может концентрироваться

Ксении, как правило, очень тихие и добрые, но при этом очень беспорядочные. Они известны своей неспособностью концентрироваться на поставленной задаче и быстро принимать рациональные решения. Навести в доме порядок для них – непосильная задача, поскольку у них просто нет представления о порядке.

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Яна – роняет телефон в унитаз

Эти женщины обладают неуемной энергией, известны своим оптимизмом и энтузиазмом, но их неаккуратность и неловкость нередко поражают окружающих. Споткнуться на ровном месте, прийти на работу в блузке с кофейным пятном, уронить телефон в унитаз – несколько таких комичных случаев могут произойти с ними в течение одного дня.

