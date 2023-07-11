Лучшее время для многого, наладится личная жизнь: Тамара Глоба указала на три знака зодиака — любимчиков фортуны в июле

Счастливая молодая женщина. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, чего ждать от одиннадцатого дня июля представителям разных знаков зодиака.

Лучшим временем для многого, в том числе и налаживания личной жизни, эти июльские дни станут для рожденных под созвездиями Тельца, Рака и Девы.

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Тельцам звезды сулят удачи в личной жизни. Повезет им в творчестве, поездках и даже прогулках.

Раков ждут успехи в учебе и путешествиях, можно смело строить планы с участием родных и близких.

Девы добьются успехов в пути. Настал благоприятный период для того, чтобы добавить скорости и решить много важных вопросов.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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