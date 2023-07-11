Лучшее время для многого, наладится личная жизнь: Тамара Глоба указала на три знака зодиака — любимчиков фортуны в июле

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, чего ждать от одиннадцатого дня июля представителям разных знаков зодиака.
Лучшим временем для многого, в том числе и налаживания личной жизни, эти июльские дни станут для рожденных под созвездиями Тельца, Рака и Девы.
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Тельцам звезды сулят удачи в личной жизни. Повезет им в творчестве, поездках и даже прогулках.
Раков ждут успехи в учебе и путешествиях, можно смело строить планы с участием родных и близких.
Девы добьются успехов в пути. Настал благоприятный период для того, чтобы добавить скорости и решить много важных вопросов.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»