Лучшее время для многого, наладится личная жизнь: Тамара Глоба указала на три знака зодиака — любимчиков фортуны в июле

Тельцам звезды сулят удачи в личной жизни. Повезет им в творчестве, поездках и даже прогулках.

Раков ждут успехи в учебе и путешествиях, можно смело строить планы с участием родных и близких.

Девы добьются успехов в пути. Настал благоприятный период для того, чтобы добавить скорости и решить много важных вопросов.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»