Повелители фортуны: Глоба назвала главного счастливца осени — счастье на пороге

Астролог Тамара Глоба заявила, что осенью 2023 года настоящими повелителями фортуны будут Тельцы. Вообще, их знак находится в счастливом обозрении, поэтому везти будет во всех аспектах жизни.

«Сейчас Тельцам нужно подготовиться к этому важному моменту и решить, в какую сторону им двигаться дальше. Не бойтесь делать смелые шаги, вы выстроите себе будущее», — заявила она.

При этом зацикливаться на личной жизни не стоит. Глоба подчеркнула, что там и так все будет отлично.

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