Володина назвала знак зодиака, который пахал как лошадь и скоро упадет - идет перерождение

Астролог Василиса Володина заявила, что у Дев наступает период, когда им срочно надо отдохнуть. Эти люди, по ее словам, первую половину 2023 года пахали как лошади и сейчас надо остановиться.

«Настало время серьезной уборки. Забудьте про мнение окружающих и начините жизнь с чистого листа», - заявила она.

Володина подчеркнула, что Девам стоит заняться делом, о котором давно мечтали. А иначе представителей этого созвездия могут ожидать серьезные проблемы со здоровьем.

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