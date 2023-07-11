Глоба назвала главного фаворита судьбы в июле: везти будет во всем — деньги, любовь

Львам предстоит удачное время, когда можно добиться отличных результатов в любой жизненной сфере, сообщила астролог Тамара Глоба.

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Сейчас крайне важно не упустить это момент и повернуть дорогу счастливой судьбы в свою сторону.

В личной жизни Львов ожидается шквал эмоций и усиленный интерес со стороны представителей противоположного пола. Благоприятным станет начало романтических отношений, но перспективу они обретут лишь в том случае, если Львы не станут торопить события, предупредила астролог.

Успех в делах принесет большие деньги, внимательно смотрите по сторонам, ловите свой шанс.

Источник: rsute.ru.