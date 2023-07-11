«За всеми зайцами угнаться не получится»: Глоба дал совет людям 12 июля

Астролог Богдан Глоба давно пошел по родительским стопам. И теперь регулярно оповещает людей в своем микроблоге в Telegram, что готовят звезды. На неделе с 10 по 16 июля грядет череда хаотичных событий, поэтому расслабляться не стоит. В среду, 12 числа, нужно сосредоточиться на приземленных делах и не гнаться за журавлем в небе.

«В среду не пытайтесь прыгать выше головы - концентрируйтесь на текущем. Дела несколько раз поменяются и за всеми зайцами угнаться не получится», - предупредил Глоба.

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