«С утра «тряхнет»: Глоба срочно предупредил людей 11 июля

Астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы, на новой неделе июля, с 10 по 16 числа, прогнозирует хаос в делах, финансах, общественных вопросах. Непростая семидневка в начале периода будет насыщена событиями «с двойным дном». 11 июля следует быть внимательнее.

«Вторник с утра еще «тряхнет» шлейфом событий с вечера понедельника, но к полудню разумные тенденции берут верх. Успех благоволит авторитетным. День удачен для торговли и сделок», - рассказал Глоба-младший прогноз.

Добавим, что астролог предрекает на середину июля напряжение в текущих мировых событиях, конфликты, по мнению звездочета, приобретут новую форму, станут более разрушительными и точечными. Стихийные бедствия также не утихнут.

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