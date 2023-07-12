Не знают слов любви и ставят свои интересы на первое место: пять имен женщин – плохих матерей

Некоторые имена свидетельствуют о том, что из женщины вряд ли получится хорошая мать – по разным причинам. Список таких имен составила для наших читателей таролог Галина Янко.

Светлана – требует от детей абсолютной честности

Мамы-Светы превыше всего ценят честность. У них есть шестое чувство на такие вещи, и они сразу понимают, лжете вы или нет. Но из-за этого они нередко становятся подозрительными и мнительными до безумия. Все дети врут и сочиняют, это совершенно естественно, и иногда к этому следует относиться с юмором и снисхождением. Светланы стараются научить своих детей быть преданными и верными, но их напор может привести к обратному эффекту.

Алла – не умеет быть нежной

Мамы-Аллы всегда будут заботиться о том, чтобы их дети никогда ни в чем не испытывали недостатка. Они могут осваивать экспериментальные методы воспитания, которые будут осуждать другие, но они знают, что делают. Они стремятся воспитывать в своих детях доблесть и альтруизм. Их дети никогда не отвернутся от человека, которому нужна помощь. Одна проблема: она не умеет показать любовь. Ласка, нежность, теплые слова – всего этого у их детей в дефиците.

Анастасия – не видит в ребенке личность

У мамы-Насти есть проблемы с эго. Но, не считая этого, она потрясающая мать. Она будет играть со своими детьми, совершать безумные поступки и вести себя совершенно по-детски. Но когда ее эго включается, она делает все для себя. Она любит своих детей до безумия, но иногда ведет себя самовлюбленно. Иногда Анастасия не смотрит на своих детей как на личности, у которых есть свои интересы и любимые занятия, а видит в них только свое продолжение.

Оксана – слишком сильно опекает и балует

У мам-Оксан всегда все схвачено. С какими бы трудностями не сталкивался ребенок, она способна решить все. На нее всегда можно рассчитывать. Проблема в том, что детей необходимо учить самостоятельности, а в некоторых ситуациях отойти в сторону и дать им возможность разобраться самостоятельно. Оксаны могут легко избаловать своих детей, решая все проблемы и сдувая с них пылинки.

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Юлия – занимается собственной личной жизнью

У носительниц этого имени на первом месте они сами и их личная жизнь, а дети часто отходят на второй план. Если ребенку повезло расти в полноценной семье, больше внимания часто достается отцу семейства, а если Юлия воспитывает ребенка одна, то нередко оставляет ребенка на нянь и бабушек, пытаясь найти себе спутника жизни.

