Боятся, брезгуют, не хотят ухаживать: пять имен женщин, ненавидящих домашних животных

Биоэнерготерапевт, таролог и ясновидящая Галина Янко составила для наших читателей список имен, обладательницы которых ни за что не обременят свою комфортную жизнь наличием собаки, кота или хомячка.

Наталья – равнодушна и брезглива

Для Натальи домашние животные — потенциальные переносчики опасных микробов. Наталье становится не по себе от мысли, что она может прикоснуться к пушистому коту или собаке. Ее не умиляет забавное поведение четвероногих, она к ним равнодушна. Наталья не будет проявлять агрессию в адрес животных. Если к ней приблизится собака или кот в гостях у друзей, то она просто замрет на месте, чтобы тот скорее отошел от нее. Резких движений делать не станет.

Елизавета – побаивается животных

В детстве или юности у Лизы был не самый приятный опыт в общении с животными. Она боялась больших собак, особенно бездомных. Детский страх остался с Елизаветой на всю жизнь. Уже в осознанном возрасте у нее не возникает желания завести питомца – потому что он может быть опасен. Женщина считает, что навредить может даже маленький попугай или хомяк. Особенно ее опасения возрастают, если в доме появляется ребенок.

Анастасия – не хочет ухаживать: жаль времени

Женщины с именем Анастасия не любят домашних животных, так как за ними нужен полноценный уход. В них не очень развито материнское чувство, и это проявляется даже в отношении к питомцам. Анастасия не готова регулярно кормить, мыть, выгуливать и следить за здоровьем животного. Все ее внимание направлено на собственные интересы и желания.

Виктория – избегает, чтобы не травмировать свою психику

В детстве у Вики могут быть достаточно теплые отношения с животными друзей или родных. С возрастом девушка понимает, что питомец — это большая ответственность и привязанность, а не только развлечение. Она с трудом переживала уход из жизни домашних животных знакомых и не хочет снова сталкиваться с этими эмоциями. Взрослая Виктория равнодушно стала смотреть на собак и котов, чтобы не травмировать свою психику.

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Екатерина – слишком любит путешествовать

Для активной Екатерины домашние животные — обуза. Она не может жить без частых поездок и походов. А питомца с собой брать не всегда реально. Екатерина не хочет отягощать свою страсть к путешествиям этим обстоятельством. Все время отдавать кота подруге или маме — нет смысла. А в некоторые страны нужно много ветеринарных документов и прививок.

