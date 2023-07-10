Вы полны решимости: Тамара Глоба назвала только один знак зодиака, которого ждут крутые перемены в июле

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются в девяноста процентах случаев, рассказала, каким выдастся десятый день июля для представителей разных знаков зодиака.

Судя по расположению небесных светил, крутые перемены в этот день могут произойти у тех, кто рожден под знаком Девы.

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