Вы полны решимости: Тамара Глоба назвала только один знак зодиака, которого ждут крутые перемены в июле

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются в девяноста процентах случаев, рассказала, каким выдастся десятый день июля для представителей разных знаков зодиака.
Судя по расположению небесных светил, крутые перемены в этот день могут произойти у тех, кто рожден под знаком Девы.
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«Вокруг все меняется, планы рассыпаются, но вы полны решимости добиться своих целей. Чтобы все успеть, ускорьтесь на «беговой дорожке» быта и необходимых дел», - порекомендовала Девам астролог Тамара Глоба.
По материалам телеграм-канала «Русское радио».