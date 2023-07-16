Выкиньте телевизор! Какие знаки зодиака ждут неприятности 16 июля

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Близнецы

Старайтесь не проводить слишком много времени проводить перед экраном компьютера, чтобы избежать головных болей, бессонницы и напряжения глаз. Пришло время заняться своим здоровьем. Если вы не можете посещать спортзал, начните с йоги.

Весы

Вас могут беспокоить некоторые проблемы с пищеварением. Запишитесь на обследование, чтобы избежать дальнейших осложнений.

Львы

Сегодня вы больше, чем обычно, склонны к несчастным случаям, поэтому вам лучше как можно меньше рисковать. Здоровье ваших родителей может доставить вам некоторые неприятности, но не волнуйтесь, так как их здоровье наладится в ближайшие дни.

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