В работе преуспеют, будут удачливы и вдохновлены: Тамара Глоба назвала три знака зодиака — настоящих счастливчиков июля

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на десятое июля. Судя по расположению небесных светил, особенно удачливыми в этот день будут представители трех знаков зодиака.

Повезет рожденным под созвездиями Близнецов, Льва и Скорпиона.

Удача ждет Близнецов, которые занимаются искусством, литературой. Успех принесет все, что связано с публичными выступлениями. Полезные знания Близнецы получат в этот день от друзей.

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