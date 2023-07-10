В работе преуспеют, будут удачливы и вдохновлены: Тамара Глоба назвала три знака зодиака — настоящих счастливчиков июля

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на десятое июля.

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на десятое июля. Судя по расположению небесных светил, особенно удачливыми в этот день будут представители трех знаков зодиака.

Повезет рожденным под созвездиями Близнецов, Льва и Скорпиона.

Удача ждет Близнецов, которые занимаются искусством, литературой. Успех принесет все, что связано с публичными выступлениями. Полезные знания Близнецы получат в этот день от друзей.

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Успехи в личных делах, любви, творчестве и спорте обещаны Львам. Удача ждет и в дороге.

Скорпионы преуспеют в работе, их вдохновят поездки и общение с людьми издалека.

По материалам телеграм-канала «Русское радио».

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