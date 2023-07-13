Путаница и смятения: каким трем знакам зодиака надо быть осторожными 13 июля

День внутренней путаницы и смятения, сегодня лучше не принимать важных решений.

Девы

Безопасность - это ваша главная потребность. Вы хотите чувствовать себя защищенными, защищенными на все случаи жизни и чувствовать твердую почву под ногами. Дышите, расслабьтесь, подумайте. Выявите слабые места и работайте над ними. Восстановите менталитет крепости, которого вы так жаждете.

Весы

Давите на себя, Весы? Это вам совсем не поможет, даже если у вас самые лучшие намерения. Нынешний расклад говорит о том, что дела могут пойти не так, как вы рассчитывали, отчасти это может быть связано с непредвиденными обстоятельствами. Шаг назад и спокойствие помогут помочь вам добиться гораздо большего.

Рыбы

Что-то мешает вам разобраться в истине или реальности, с которой вы должны встретиться лицом к лицу, осознать ее и принять решение. Не танцуйте вокруг этой проблемы. Не засоряйте голову вариантами и теориями. Не пытайтесь найти все ответы сразу, дайте себе время.

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