Скоро все станет ясно! Что нас ждет 12 июля - пророчество

Благоприятный день в отношении карьеры.

Овны

Нужно принять решение, Овны? Не торопитесь! Поскольку Марс находится в соединении с мечтательным Нептуном, вам может быть трудно увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле. Другие люди тоже могут иметь искаженную точку зрения, поэтому не спрашивайте совета. Вместо этого не торопитесь, скоро все станет ясно. Хотите приобрести какую-то вещь? Ваша интуиция может привести вас к выгодной сделке, на которую вы так рассчитывали.

Водолеи

Позитивные сдвиги могут прийти неожиданным образом или в необычной упаковке. Сначала может появиться что-то совершенно другое, а не то, на что вы надеялись. Не стоит сразу же сопротивляться или отказываться от этого, так как это будет иметь больше преимуществ, чем вы думаете.

Рыбы

Это хорошее время для изучения книг, которые поднимают настроение и усиливают мотивацию. Просмотр фильмов, которые призывают вас верить в свои силы, работать усерднее и развиваться, может вдохновить вас на более высокие цели.

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