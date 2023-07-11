Меркурий в Раке! Какие знаки зодиака ждет сложный день - 11 июля

Не самый удачный день в плане общения, как личного, так и профессионального характера.

Близнецы

Наслаждаетесь чьим-то обществом? Есть вероятность, что вы проигнорируете тревожные сигналы. Если эта дружба или романтическая связь находится на ранней стадии, то время все покажет. В какой-то момент вы узнаете, кто есть кто, поэтому лучше не торопить события и довериться своей интуиции.

Львы

Интересуетесь, надежен ли кто-то? Если вы не прислушаетесь к своей интуиции сейчас, то можете пожалеть об этом. Запутанный аспект планет может заставить вас потерять веру в свои собственные суждения, а также побудить вас передать кому-то полномочия. Разумно быть вежливыми и внимательными, но не будьте слабыми.

Стрельцы

С общительным Меркурием в чувствительном Раке теоретически должно быть легко сгладить неприятные разногласия. На практике все может осложниться из-за угла между Марсом и завораживающим Нептуном. Для этого может быть слишком много перекрестных течений и слишком много путаницы. Лучшее, что вы можете сделать - это отложить ключевые разговоры на другой день.

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