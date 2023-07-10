Один знак встретит беду: бойтесь работы с землей, строительства — Володина

Астролог Василиса Володина предостерегла Стрельцов от грядущей беде. Опасность придет к представителям знака зодиака со стороны строительных работ или каких-либо операций, связанных с землей.

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Вместе с тем любые бюрократические вопросы будут решаться легко и просто. Стрельцам практически не придется прикладывать никаких усилий.

Володина рекомендовала Стрельцам не отказываться от командировок, поездок и всевозможных путешествий.

Источник: rsute.ru.