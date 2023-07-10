В любви, как на небесах: Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому обещано личное счастье в июле

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, чего ждать от наступившего понедельника, 10 июля, представителям разных знаков зодиака.

Особенно удачным этот день в личном плане окажется для Стрельцов. Представителям этого знака зодиака обещана любовь.

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