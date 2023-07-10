В любви, как на небесах: Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому обещано личное счастье в июле

Счастливая молодая женщина. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба дала прогноз на десятое июля.

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, чего ждать от наступившего понедельника, 10 июля, представителям разных знаков зодиака. 

Особенно удачным этот день в личном плане окажется для Стрельцов. Представителям этого знака зодиака обещана любовь.

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«В любви, как на небесах: ясно, радостно и светло. Поддержка дома и в дорогах. Но практическая деятельность, работа требуют усилий», — сделала прогноз для Стрельцов Тамара Глоба.

По материалам телеграм-канала «Русского радио»

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