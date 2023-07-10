Единственный знак зодиака, для которого август станет судьбоносным во всех смыслах - Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что в августе 2023 года Стрельцы станут абсолютными счастливчиками. Удача будет им благоволить, а деньги сами пойдут в руки.
«Наконец-то Стрельцы могут рассчитывать, что старые проекты принесут им долгожданный успех. Также появятся новые перспективные начинания», - заявила она.
На горизонте у этих людей, по словам Глобы, появятся старые друзья, которые предложат существенную помощь. Отказываться не стоит. Произойдут судьбоносные события, которые изменят жизнь на 180 градусов.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».