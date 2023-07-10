Единственный знак зодиака, для которого август станет судьбоносным во всех смыслах - Глоба

На горизонте у этих людей, по словам Глобы, появятся старые друзья, которые предложат существенную помощь. Отказываться не стоит. Произойдут судьбоносные события, которые изменят жизнь на 180 градусов.

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