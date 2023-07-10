Поцелованы судьбой! Володина назвала главных королей фортуны осени — за ними деньги и страсть

Володина добавила, что Тельцы еще долго будут вспоминать год Кролика, который изменит их жизнь во многих вещах. Деньги всегда будут водиться в кармане, а на личном фронте — победы и страсть.

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