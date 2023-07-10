Поцелованы судьбой! Володина назвала главных королей фортуны осени — за ними деньги и страсть

Астролог Василиса Володина заявила, что у Тельцов 2023 год — в принципе счастливый по всем параметрам. По ее словам, эти люди смогут воплотить в жизнь проекты, о которых давно мечтали.
«Осенью будет много перспектив и новых возможностей. Год принесет удачу тем, кто смел, кто лидер по своей природе», — заявила она.
Володина добавила, что Тельцы еще долго будут вспоминать год Кролика, который изменит их жизнь во многих вещах. Деньги всегда будут водиться в кармане, а на личном фронте — победы и страсть.
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