С июля по декабрь! Какой знак зодиака взлетит в карьере до небес - Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Весов во второй половине года будет удача в карьере. По ее словам, этих людей ждет как стабильный заработок, так и новая должность, о которой давно мечтали.

«Весы должны действовать быстро и смело, промедление в вашем случае очень дорого стоит с июля по декабрь», - заявила она.

Глоба также добавила, что в погоне за звездами Весы чрезмерно устанут. Отдыхать обязательно надо, иначе возникнут серьезные проблемы со здоровьем.

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