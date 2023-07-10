Названы 3 знака зодиака, для которых с 10 по 16 июля будут разрушительными: готовьтесь

Астролог Елена Соболева рассказала, что дни с 10 по 16 июля будут наполнены сложной энергией. Сильно пострадают три знака зодиака.
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С огромными трудностями столкнуться Стрельцы, прежде всего они будут связаны с работой и личной жизнью. Им стоит проявить терпение и тогда все препятствия представители зодиакальной систем преодолеют.
Водолеи ощутят проблемы в финансовой сфере. Расходы вдруг резко возрастут, нужно будет искать нестандартные решения.
Рыбы будут эмоционально нестабильны, высока вероятность возникновения конфликтных ситуаций и ссор. Держите себя в руках.
Источник: rsute.ru.