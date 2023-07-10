«События с двойным дном»: вот что Глоба предсказал с 10 по 16 июля

Астролог Богдан Глоба обратился к людям с новостями. Эксперт составил подробный прогноз на новую неделю, с 10 по 16 июля. Эта новая неделя обещает ряд хаотических событий, финансовых поворотов и очередной общественной реформации.

«Многие события будут с двойным дном и потребуют внимательности и чуткости. Обмануться тем легче, чем больше симпатий вкладывается в тот или иной жизненный аспект. Придется научиться абстрагироваться и смотреть со стороны», - объяснил астролог в своем Telegram-канале.

Глоба-младший также предупреждает, что не стоит поддаваться сиюминутным веяниям, а следовать намеченному плану.

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Кроме того, мировые события продолжат держать в напряжении всю планету. Конфликты приобретут новую форму, станут более разрушительными и точечными. Стихийные бедствия также не утихнут.