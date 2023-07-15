Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля для всех знаков зодиака

Довольно сложная и проблематичная неделя, несущая массу самых разных сложностей: от возможности травмироваться до проволочек в делах, от трудностей в деловой сфере до проблем в отношениях с окружающими.

Teleprogramma.pro расскажет, кому из знаков Зодиака какие неприятности достались и как с ними бороться.

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Рак

Если кто-то вокруг вас начинает скандалить, ваша задача – пройти мимо, а не ввязываться в конфликт. И тогда неделя будет просто восхитительной.

Любовь

Окружите близких вниманием и заботой, а все разборки и выяснение отношений отложите. Мир, покой и взаимопонимание – именно то, что сейчас требуется и вам, и вашим любимым людям.

Финансы

Деньги будто идут к вам сами, все, что от вас требуется – не пропускать их мимо. Хорошо пойдет также оформление документов, хотя здесь будьте готовы к некоторым задержкам.

Здоровье

Неделя крайне травмоопасная. Поэтому воздержитесь от экстрима, да и в повседневной жизни старайтесь быть очень осторожными.

Овен

Овнам предстоит так себе неделя. Вам даже может показаться, что вас преследует неудача за неудачей. Не стоит паниковать и злиться. Выдыхайте, сохраняйте спокойствие и улыбайтесь. Вас ждут не только неприятности – наконец-то разрешится какая-то затяжная проблема, не дававшая вам покоя, и это прекрасно. А неудачи скоро закончатся.

Телец

Все, что требуется от Тельцов на этой неделе – не совершать резких движений. Например, хлопать дверью и уходить с работы, переезжать на край света или что-нибудь еще в том же духе. В общем, если вам хочется все бросить и уехать, знайте, что это в корне неверное решение. Сумеете удержаться от радикальных поступков – проведете прекрасную неделю.

Близнецы

Близнецы окажутся в самом центре какого-то конфликта. Он будет напрямую связан с вами и отношением к вам окружающих людей, но при этом вы можете не принимать в нем никакого участия. И это самое правильное решение. Сохраняйте спокойствие и невозмутимость, у вас слишком много дел, чтобы занимать голову подобными вещами.

Лев

Ситуация заметно меняется в лучшую сторону. Неделя обещает быть весьма продуктивной, особенно для работы и финансов. Есть и ложка дегтя в этой бочке меда – в отношениях с людьми вы будете не на высоте. Вас могут раздражать всякие мелочи, что уж говорить о чем-то серьезном. Постарайтесь держать себя в руках, чтобы не переругаться со всем светом.

Дева

Как и на прошлой неделе, Девам стоит воздерживаться от скандалов, конфликтов и закулисных игр. Не нужно отвлекаться на второстепенные вопросы, тем более настолько неважные. У вас есть цели и планы, требующие вашего непосредственного участия, на них и сосредоточьтесь.

Весы

Очень велик шанс совершить ошибку, принять неправильное решение, и это будет иметь неприятные долгоиграющие последствия. Чтобы этого избежать, не спешите, тщательно обдумывайте шаги, будьте внимательными и не действуйте, поддавшись импульсу. Из приятного – кто-то из окружения вас обязательно поддержит.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе как будто двигаются по минному полю. Есть опасность поругаться с ближними. Да и не с ближними тоже. Техника может ломаться, с транспортом не везет, еще и вероятность травм вырастает в разы. Что делать? Соблюдать технику безопасности, закладывать дополнительное время на дела и постараться не ссориться.

Стрелец

Под удар на этой неделе попадает сфера делового общения, работы и карьеры. Перепроверяйте всю приходящую информацию, принимайте решения только после того, как все взвесите. Не бойтесь показаться тугодумом – кто там что думает, вас не касается, а неприятностей вы избежите.

Козерог

Лучшее, что могу сделать Козероги на этой неделе– это отдыхать. Для работы и любой деловой активности в целом неделя неблагоприятная. Менять работу, проводить новую политику, принимать важные решения не рекомендуется – скорее всего, усилия пойдут прахом и будет совершена ошибка. Так что или отдых, или рутина.

Водолей

Если у вас есть сомнительные отношения, которые плохо работают или переполнены проблемами, очень велик шанс, что сейчас они прекратятся. Причем инициатором будете не вы. Может быть, что это случится из-за сложностей в деловой сфере. Но есть и плюсы. У вас есть верные друзья, которые готовы вас поддержать в любой ситуации.

Рыбы

Рыбам тоже лучше важные решения перенести на более благоприятный период, соблюдать осторожность, не рисковать и не совершать необдуманных шагов. Однако положение Рыб гораздо более выгодное, чем у большинства знаков, и вам удастся добиться неплохих результатов даже в такое недружелюбное время.